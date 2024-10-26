Адвокат российского футболиста раскрыла детали драки на тренировке

Адвокат футболиста новосибирской «Сибири» Константина Попова Надежда Вешнякова сделала заявление по поводу драки на тренировке. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Константин, делая упражнение, задел капитана команды. После этого капитан ответил ему ударом, их разняли. Затем капитан на время отошел, а потом уже целенаправленно прибежал и ударил его кулаком в левую щеку», — рассказала Вешнякова.

Она также добавила, что может быть заведено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

«Это лишение свободы сроком до восьми лет. Судьбы портить нельзя, но и вести себя так нельзя. Нужно остановиться и принять правильное решение», — добавила адвокат.

21 октября капитан «Сибири» Сергей Нарылков сломал челюсть Попову в раздевалке.

«Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?» — прокомментировал ситуацию нападавший.

«Сибирь» выступает во Второй лиге. Команда играет в группе «Золото» и идет на девятом месте в турнирной таблице. После 14-ти сыгранных матчей в активе команды находится 11 баллов. 19 октября «Сибирь» обыграла курский «Авангард» со счетом 3:0, а в следующем матче сразится с «Велесом». Игра состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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