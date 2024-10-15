Испанский клуб испугался подписывать Тюкавина из-за украинцев

Представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина агент Алексей Сафонов заявил, что футболист не перешел в испанскую «Жирону» из-за украинских игроков в составе. Его слова приводит Sports.ru.

«Я бы хотел, чтобы Тюкавин уехал в Испанию. Мне кажется, эта лига ему подходит. У нас было предложение от «Жироны», но тогда в команде были украинцы Довбик и Цыганков. Поэтому они побоялись брать Костю», — заявил Сафонов.

В сезоне-2024/25 22-летний Тюкавин забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 13 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в €16 млн.

После 11 туров «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 20 очков. В следующем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) бело-голубые поедут в гости в «Рубину». Встреча состоится 20 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Сафонов рассказал, почему Тюкавин не перешел в «Зенит».