Капитан российского клуба сломал челюсть одноклубнику в раздевалке

36-летний капитан футбольного клуба «Сибирь» Сергей Нарылков в раздевалке устроил конфликт с 22-летним одноклубником Константином Поповым и сломал ему челюсть. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на родственников игрока.

По информации источника, у футболиста диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти, игроку была проведена операция.

В «Сибири» от комментариев отказались. Нарылков изначально заявил, что также не будет обсуждать сложившуюся ситуацию, однако позднее дал краткий комментарий.

«Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?» — заявил он.

Попов в последний раз появлялся на поле 30 сентября. 6 октября он был включен в заявку команды, однако остался на скамейке запасных, а уже на матчи 13 и 19 октября в список заявленных игроков он не попал.

«Сибирь» выступает во Второй лиге. Команда играет в группе «Золото» и идет на девятом месте в турнирной таблице. После 14-ти сыгранных матчей в активе команды находится 11 баллов. 19 октября «Сибирь» обыграла курский «Авангард» со счетом 3:0, а в следующем матче сразится с «Велесом». Игра состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» объяснили отказ в стажировке Александру Мостовому.