Кудряшев нокаутировал Родригеса в свой день рождения

Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом в поединке в тяжелом весе на турнире в Москве.

В третьем раунде россиянин отправил противника в нокдаун левым крюком. Сперва бразилец сумел подняться, однако вскоре он пропустил еще один удар. После этого судья остановил противостояние.

Для Кудряшева поединок закончился 29-й победой в карьере, 28 из которых он окончил нокаутом. 26 октября он отмечает 38-летие.

13 октября российский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В поединке за титул 39-летний спортсмен оказался сильнее своего соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112.

17 октября российский боксер Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил немца Леона Харта и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. Поединок состоялся в рамках турнира IBA Champions Night в Уфе.

Ранее украинский боксер Усик назвал победителя боя между Бетербиевым и Биволом.