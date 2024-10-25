Бывшего игрока «Зенита» беспокоит получение бразильским футболистом российского гражданства

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что его беспокоит получение футболистом клуба Дугласом Сантосом российского гражданства, передает Vprognoze.ru.

«В первую очередь «Зенит» делал это для того, чтобы обезопасить себя от ужесточения лимита. Сборную тоже должен усилить. Беспокоит, что номинальных россиян в «Зените» будет еще меньше», — сказал Горшков.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.

Ранее в МВД подтвердили выдачу российского паспорта Дугласу Сантосу.