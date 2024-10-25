Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего игрока «Зенита» беспокоит получение бразильским футболистом российского гражданства

Экс-игрок «Зенита» Горшков: номинальных россиян в команде будет еще меньше

close
Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что его беспокоит получение футболистом клуба Дугласом Сантосом российского гражданства, передает Vprognoze.ru.

«В первую очередь «Зенит» делал это для того, чтобы обезопасить себя от ужесточения лимита. Сборную тоже должен усилить. Беспокоит, что номинальных россиян в «Зените» будет еще меньше», — сказал Горшков.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.

Ранее в МВД подтвердили выдачу российского паспорта Дугласу Сантосу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами