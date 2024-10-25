Загитова рассказала, как устроила истерику родителям из-за фигурного катания

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в программе «Хорошоу» на СТС Kids заявила, что устроила истерику родителям из-за фигурного катания.

«Меня мама водила в абсолютно разные сферы деятельности. Гимнастика была занятием для растяжки. А потом фигурное катание пропало из всех радаров. Мне сказали, что я буду заниматься только гимнастикой. На что у меня пошла реакция в виде истерики. Я добилась своей цели», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее педагог по актерскому мастерству раскритиковал Загитову.