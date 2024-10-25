Педагог по актерскому мастерству раскритиковал Загитову

Театральный режиссер и педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков раскритиковал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за плохую речь, передает Sport24.

«Пока Загитова в рекламе не говорит и ни черта не делает там — она выглядит замечательно. Реплика все испортила», — сказал Афончиков.

Афончиков отметил, что Загитова прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой.

«Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот», — добавил Афончиков.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее чемпионка мира раскритиковала Загитову за работу на «Ледниковом периоде».