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Болельщики «Спартака» использовали оскорбительную кричалку на матче против СКА

Болельщики «Спартака» скандировали обидную кричалку о СКА во время матча КХЛ

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Болельщики московского «Спартака» во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА скандировали обидную кричалку, передает «Чемпионат».

Фанаты кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Сейчас идет середина второго периода. После первых 20 минут игры «Спартак» выигрывал со счетом 2:0, но после перерыва СКА смог отыграться.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Ранее в «Зените» объяснили кричалку про позор футбола.

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