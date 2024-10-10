«От зависти»: в «Зените» объяснили кричалку про позор футбола

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Горшков заявил, что фанаты других клубов скандируют «Зенит» — позор российского футбола», поскольку завидуют успехам команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это все идет от зависти. Наверное, они руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие команды, то они тратят как минимум не меньше», — заявил он.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, идет на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков и на балл уступая лидирующему «Краснодару» и московскому «Локомотиву».

Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет избавиться от одного из легионеров.