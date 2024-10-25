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Бывшему футболисту сборной России было сложно завязывать шнурки из-за лишнего веса

Экс-футболист Радимов: было сложно завязывать шнурки из-за лишнего веча

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что боролся с лишним весом, передает «Спорт-Экспресс».

«Мой рекордный вес? 115. Как раз, когда ушел от Булановой и сидел дома. Мне дышать было тяжело. Стоял ком посреди груди. Ну и шнурки завязывать сложновато», — сказал Радимов.

Радимов развелся с певицей Татьяной Булановой в декабре 2016 года.

Вместе с «Зенитом» Радимов стал чемпионом России 2007 года. В сезоне-2007/08 Радимов стал вместе с сине-бело-голубыми обладателем Кубка УЕФА. В решающем матче российский клуб обыграл шотландский «Рейнджерс». Также в 2008 году Радимов выиграл в составе «Зенита» Суперкубок УЕФА. В матче за трофей «Зенит» обыграл английский «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2000/2001 Радимов выиграл Кубок Испании в составе «Сарагосы».

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