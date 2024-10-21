Мостовой заявил, что ему никто не откажет в стажировке в Испании

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что в Испании ни один клуб не откажет ему в стажировке, передает «Чемпионат».

«Есть много открытых команд, которые спокойно примут. Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка — ни один клуб не откажет», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее сообщалось о том, что «Алавес» готов пригласить экс-футболиста Мостового на стажировку.