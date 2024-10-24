Овечкин сократил отставание от Гретцки до 39 шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поразив ворота «Филадельфии «Флайерз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум.

Российский нападающий забросил 855 шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

22 октября сам легендарный канадский хоккеист выразил уверенность, что Овечкин сможет побить его рекорд.

«О, да, конечно. Это всего лишь вопрос времени, будет ли это в конце текущего года, в начале следующего, когда угодно. Овечкин — отличный игрок и снайпер», — заявил Гретцки.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 27 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее американец повторил рекорд Овечкина в НХЛ.