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Российский бизнесмен хочет купить футбольный клуб в Европе

СМИ: российский бизнесмен Штенгелов хочет купить футбольный клуб в Хорватии

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Павел Стефанский/РИА Новости

Российский миллиардер Денис Штенгелов хочет купить клуб из Высшей лиги Хорватии «Горица». Об этом сообщает Sportske Novosti.

Источник утверждает, что Штенгелов планирует стать полноценным владельцем клуба в первой половине 2025 года. Также сообщается, что первые деньги поступят в «Горицу» до конца текущего месяца.

52-летний Штенгелов входит в сотню богатейших людей России. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. Штенгелов располагается на 94-й строчке.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии «Горица» занимает предпоследнее, девятое место, набрав восемь очков в десяти встречах.

В марте 2024 года сообщалось, что российский бизнесмен и бывший владелец футбольного «Челси» Роман Абрамович намерен купить футбольный клуб в Испании.

Ранее сообщалось, что «Динамо» купило игрока за 1000 рублей.

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