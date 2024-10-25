«Спартак» может продать двух нападающих

Московский «Спартак» может расстаться в двумя нападающими команды уже этой зимой. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что красно-белые могут продать бразильца Виллиана Жозе и ямайца Шамара Николсона. Также рассматриваются варианты аренды футболистов.

Николсон вернулся обратно в «Спартак» после аренды в «Клермоне» и поначалу не входил в планы нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но смог доказать работой на тренировках свое право на выход на поле и стал получать игровое время. В шести матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне он отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, включая дубль в игре 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова» (3:0).

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал первым для бразильского форварда в составе красно-белых. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2.

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности возглавить «Оренбург».