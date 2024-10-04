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Легенда «Спартака» готов возглавить «Оренбург»

Экс-футболист Мостовой заявил о готовности возглавить «Оренбург»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой готов стать главным тренером «Оренбурга». Об этом он заявил в комментарии порталу Legalbet.

«Я готов возглавить «Оренбург», — сказал Мостовой.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в Российской премьер-лиге (РПЛ), ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбургской команды достигла уже 14 матчей.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в чемпионате, набрав семь очков за 10 туров и находясь в зоне стыковых матчей за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагаются только воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат», набравшие на балл меньше каждый. На фоне таких результатов клуб отправил в отставку главного тренера команды Давида Деограсию.

Деограсия возглавил «Оренбург» летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. С марта 2023 года специалист работал в академии оренбургского клуба.

Ранее «Оренбург» сделал предложение Владимиру Слишковичу занять пост главного тренера.

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