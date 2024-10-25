Стало известно, кто заменит экс-тренера «Зенита» Манчини в сборной Саудовской Аравии

Наставник женской сборной Франции Эрве Ренар является главным кандидатом на пост главного тренера команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Ранее Ренар уже руководил сборной Саудовской Аравии с июня 2019 до марта 2023 года. Также Ренар работал со сборными Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д'Ивуара и Марокко.

24 октября сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с Манчини.

20 октября сообщалось, что Манчини получит €30 млн за увольнение с поста главного тренера сборной. Федерация футбола Саудовской Аравии уже начала поиск нового специалиста.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

В 2023 году Манчини разорвал контракт, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд — 37 игр подряд без проигрышей.

Сборная Саудовской Аравии в своей отборочной группе чемпионата мира 2026 года занимает третье место. Ее опережают Япония и Австралия.

Ранее глава Федерации футбола Италии обвинил Манчини в предательстве.