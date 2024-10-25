«Оружие в открытом доступе»: воспитанник «Краснодара» рассказал о жизни в США

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин, который выступает за команду университета Южного Иллинойса оценил степень безопасности проживания в США. Его слова приводит «Чемпионат».

«В университете все безопасно и классно, плюс мы живем в хорошем месте, где ничего не случается. Мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус», — заявил футболист.

В сезоне-2024/25 команды в Российской премьер-лиге сыграли уже 12 туров. Лидером стал «Краснодар», который набрал 30 очков. На балл от лидера отстает петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московский «Локомотив», у которого в активе 27 очков. На четвертом и пятом местах идут столичные ЦСКА и «Динамо», набравшие одинаковое количество очков — 23.

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