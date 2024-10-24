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«Более русские, чем русские»: Семак о российском гражданстве бразильца из «Зенита»

Тренер «Зенита» Семак о гражданстве Дугласа Сантоса: это хорошая новость

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Александр Гальперин/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал хорошей новостью тот факт, что бразильский защитник команды Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские. Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание [выступать за Россию], то он принесет пользу, как и Марио Фернандес», — заявил Семак.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства игроку 21 октября.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина, из-за которой Дуглас Сантос получил гражданство.

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