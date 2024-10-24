Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты второго игрового дня третьего тура Лиги чемпионов.

Разгромные победы одержали испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити». Каталонцы обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 4:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. «Сити» разнес пражскую «Спарту» — 5:0.

Обыграть соперника в своих матчах удалось французскому «Лиллю», нидерландскому «Фейеноорду», хорватскому »Динамо Загреб», английскому «Ливерпулю» и итальянскому «Интеру». «Лилль» преподнес очередную сенсацию, обыграв испанский «Атлетико» со счетом 3:1, «Фейеноорд» одолел португальскую «Бенфику» со счетом 3:1, «Динамо Загреб» переиграло австрийский «Зальцбург» — 2:0. Две минимальных победы со счетом 1:0 добыли «Ливерпуль» над немецким «Лейпцигом» и «Интер» над швейцарским «Янг Бойз».

Еще две встречи завершились вничью. Французский «Брест» разделил очки с немецким «Байером» — 1:1, а итальянская «Аталанта» с шотландским «Селтиком» — 0:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее чемпион Европы стал тренером сборной Италии.