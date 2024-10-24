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«Барселона» разгромила «Баварию» в Лиге чемпионов

Хет-трик Рафиньи принес «Барселоне» разгромную победу над «Баварией» в ЛЧ

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Albert Gea/REUTERS

Испанская «Барселона» разгромила немецкую «Баварию» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Барселоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья уже на первой минуте. На 18-й минуте равновесие восстановил Харри Кейн, а на 36-й «Барселона» вновь вышла вперед благодаря голу Роберта Левандовски. На 45-й минуте Рафинья оформил дубль, а на 56-й — хет-трик.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После трех туров в активе «Барселоны» шесть очков, у «Баварии» — три.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» в гостях сразится с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Боруссия» на своем поле примет португальскую «Бенфику». Встреча состоится также 6 ноября и начнется в 23:00 мск.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее мадридский «Реал» разгромил «Боруссию» в Лиге чемпионов.

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