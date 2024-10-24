«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» в матче Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» разгромил чешскую «Спарту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили Фил Фоден на 3-й минуте, Джон Стоунз на 64-й и Матеус Нуньеш с пенальти на 88-й. Также дубль оформил Эрлинг Холанд — он отличился на 58-й и 60-й минутах.

После трех туров в активе «Манчестер Сити» семь очков, у пражской «Спарты» — четыре балла.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде сразится с португальским «Спортингом». Встреча состоится 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Спарта» на своем поле примет французский «Брест». Встреча состоится 6 ноября. Начало запланировано также на 23:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее мадридский «Реал» разгромил «Боруссию» в Лиге чемпионов.