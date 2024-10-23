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Оборону ЦСКА назвали лучшей в России

Экс-тренер сборной России Игнатов назвал оборону ЦСКА лучшей в Премьер-лиге

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил уровень игры московского ЦСКА в текущем сезоне. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Не могу назвать игру ЦСКА уже устоявшейся, но они выбрали верный путь — играть в комбинационный футбол. Армейцы всегда стараются нагнетать темп, ищут варианты для активного продолжения атакующих действий. Оборона ЦСКА — лучшая в чемпионате России. Я не сторонник того, что надо всегда играть в атакующий футбол: надо уметь отбирать мяч и показывать сбалансированный футбол», — сказал Игнатьев.

Также бывший главный тренер сборной России подчеркнул, что ЦСКА показывает качественный футбол, обладает умелыми исполнителями в атакующей линии и в полузащите, а также добивается хороших результатов на поле.

ЦСКА не проигрывал с 14 сентября, когда уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

После этого красно-синие одержали шесть побед во всех турнирах и дважды сыграли вничью.

По итогам 12 туров чемпионата России ЦСКА набрал 23 очка и расположился на четвертом месте.

Ранее воспитаннику «Реала» предрекли успех в «Спартаке».

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