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Олимпийский чемпион: иностранные спортсмены в очередь выстроились за паспортом России

Васильев заявил, что иностранные спортсмены стоят в очереди за паспортом РФ

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что в последнее время иностранные спортсмены все чаще стали получать гражданство Российской Федерации. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это непривычное для нас явление. Видимо, что-то все-таки не так благополучно там. Спортсмены и вовсе я смотрю прямо в очередь выстроились за российскими паспортами. Это очень приятно и здорово, ведь хорошие специалисты всегда нужны», — заявил Васильев.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство Российской Федерации получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт и олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Ранее выдачу гражданства Дугласу Сантосу назвали катастрофой.

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