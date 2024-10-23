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«Что-то происходит у кого-то в голове»: Мостовой вновь накинулся на «Спартак»

Мостовой: сейчас в «Спартаке» опять что‑то происходит, у кого‑то вверху в голове

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что ждал от красно-белых большего в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если честно, да, ждал немного большего. По мне «Спартак» однозначно должен быть в тройке — говорил это до старта сезона. На данный момент остаюсь при своем мнении. Видимо, сейчас в «Спартаке» опять что‑то происходит, у кого‑то вверху в голове», — заявил Мостовой.

«Спартак» идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 19 очками. В прошлом туре национального первенства «Спартак» уступил «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В следующем туре национального первенства красно-белые сыграют на выезде с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза Сергей Овчинников сообщил, что «Спартак» отметил стажировку Мостового. Позднее в клубе подтвердили, что это решение было принято по инициативе клуба.

Ранее была названа причина отказа «Спартака» Мостовому.

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