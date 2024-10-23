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Назван самый важный игрок лидирующего в РПЛ «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Са: Кордоба — важный игрок для «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий лидирующего в Российской премьер-лиге «Краснодара» Виктор Са рассказал о том, какое значение для команды имеет главная ударная сила «быков» в атаке колумбиец Джон Кордоба.

«Кордоба — очень важный игрок для «Краснодара». Его ценность для нас можно увидеть в каждом матче, даже когда он не забивает. Джон очень много работает на команду. Он постоянно борется за мяч. Не знаю, что будет в будущем, но все в команде надеются, что Кордоба останется в «Краснодаре». Его роль крайне велика. Для меня он лучший нападающий в лиге», — приводит слова Са Legalbet.

В текущем сезоне Кордоба в составе сборной Колумбии дошел до финала Кубка Америки, после чего, вернувшись в «Краснодар», отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами за команду в 12 встречах сезона. Контракт 31-летнего форварда с российским клубом действует до лета 2025 года.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 30 очками после 12 туров, опережая санкт-петербургский «Зенит» на один балл.

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России.

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