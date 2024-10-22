Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион Европы стал тренером сборной Италии

Чемпион Евро-2020 Бонуччи вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии

close
Reuters

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», — заявил президент организации Габриэле Гравина.

Этот опыт работы станет первым для 37-летнего итальянца, который летом получил лицензию категории B. Главным тренером итальянской «молодежки» является Бернардо Корради.

После окончания контракта с турецким «Фенербахче» в мае 2024 года Бонуччи завершил карьеру. Большую часть времени он выступал за итальянский «Ювентус». В составе этого клуба он восемь раз стал чемпионом страны, три раза выиграл Кубок страны, пять раз — Суперкубок. За сборную Италии Бонуччи провел 121 матч, в которых забил восемь голов. В 2020 году он стал победителем чемпионата Европы.

Ранее была названа причина, из-за которой бразилец из «Зенита» получил гражданство России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами