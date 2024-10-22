Чемпион Европы стал тренером сборной Италии

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», — заявил президент организации Габриэле Гравина.

Этот опыт работы станет первым для 37-летнего итальянца, который летом получил лицензию категории B. Главным тренером итальянской «молодежки» является Бернардо Корради.

После окончания контракта с турецким «Фенербахче» в мае 2024 года Бонуччи завершил карьеру. Большую часть времени он выступал за итальянский «Ювентус». В составе этого клуба он восемь раз стал чемпионом страны, три раза выиграл Кубок страны, пять раз — Суперкубок. За сборную Италии Бонуччи провел 121 матч, в которых забил восемь голов. В 2020 году он стал победителем чемпионата Европы.

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