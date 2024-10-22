Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Факелом»

Воронежский «Факел» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Факел» : Гудиев, Божин, Брахими, Брызгалов, Гиоргобиани, Марков, Мастерной, Мертенс, Селе, Юрганов, Якимов.

«Зенит» : Адамов, Чистяков, Родригао, Караваев, Горшков, Ерохин, Ахметов, Васильев, Педро, Мантуан, Соболев.

Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который рассудит бригада во главе с главным арбитром Иваном Абросимовым.

«Зенит» возглавляет группу D, набрав 13 баллов после пяти встреч. «Факел» замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего три балла. Также в этом квартете выступают тольяттинский «Акрон» (второе место, восемь баллов) и казанский «Рубин» (третье место, шесть баллов).

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. «Факел» идет в зоне стыков и занимает 13-ю позицию в РПЛ, набрав 10 очков.

Ранее «Зенит» договорился о матче с командой Жозе Моуринью.