Экс-игрок «Спартака» одной фразой ответил на вопрос о возможном увольнении тренера из клуба

Бывший игрок московского «Спартака» сказал в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что наставника московского «Спартака» Деяна Станковича не уволят с поста тренера клуба до конца сезона.

«Я думаю Станковича не уволят. Он точно доработает до конца сезона», — сказал Деменко.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Станковича уступили «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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