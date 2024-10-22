В «Краснодаре» рассказали, как настраивались на игру со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью Legalbet заявил после победы над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги, что нападающий Джон Кордоба не настраивался по-особенному на прошедший матч.

«Думаю, особый настрой на эту игру был у всей команды, а не только у Кордобы. Не могу выделить только Джона в этом плане. Не думаю, что у него был какой-то крайне особый настрой на эту встречу», — заявил Сперцян.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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