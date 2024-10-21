«Просадка получилась»: хореограф группы Тутберидзе об уровне фигурного катания в России

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что фигурное катание в России остается на высоком уровне, передает «Матч ТВ».

«Как мы видим, парное катание в полном порядке. Мальчики только прибавили. Небольшая просадка получилась по девочкам. Думаю, к чемпионату России уровень будет высоким», — сказал Глейхенгауз.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось о том, что российских фигуристов могут допустить к международным соревнованиям.