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«Естественный процесс»: агент высказался о получении Дугласом Сантосом паспорта России

Агент Дугласа Сантоса Фрейтас не знает, сыграет ли его клиент за сборную России

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РИА Новости

Тьяго Фрейтас, агент футболиста «Зенита» Дугласа Сантоса, заявил, что пока не знает, будет ли выступать его клиент за сборную России, передает Sport24.

«Дуглас живет в России много лет. И то, что он получил российский паспорт — это естественный процесс. Пока мы с футболистом не говорили о возможном вызове в национальную команду», — сказал Фрейтас.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.

Ранее в «Зените» рассказали, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером.

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