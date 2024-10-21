«Катастрофа»: экс-тренер «Зенита» о получении бразильским зенитовцем российского гражданства

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал катастрофой новость о том, что футболист сине-бело-голубых Дуглас Сантос получил российское гражданство, передает Sport24.

«Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально», — сказал Петржела.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.

Ранее в «Зените» рассказали, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером.