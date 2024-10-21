Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда разгромно проиграла «Краснодару»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что крупное поражение красно-белых в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» произошло из-за попытки Деяна Станковича адаптировать конкретно под эту игру схему с тремя защитниками.

По его словам, игроки столичного клуба оказались к этому не готовы.

«Главная причина поражения, на мой взгляд — решение Станковича сыграть в три центральных защитника. Несыгранность игроков в центральной зоне в матче против сильной команды, которая имеет быстрых и сильных игроков, предопределила результат. Это был рискованный шаг, и Станкович на него пошел, видимо, рассчитывая усилить атаку, но получилось так, что как раз из-за ошибок, допущенных в центральной зоне, пришли два гола. «Краснодар» мог и третий забить», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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