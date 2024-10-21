Легенда ЦСКА назвал виновника разгрома «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидал увидеть крупного поражения «Спартака» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

По его словам, тренер красно-белых запутал своих игроков, предложив им нестандартную схему игры.

«Вообще никак не ожидал такого исхода матча. Конечно, ждал, что матч получится интересным, но то безобразие, которое устроил «Спартак» — это вообще кошмар. Станкович запутался сам — зачем-то трех центральных защитников поставил, ребята бы сами разобрались. Игроки в «Спартаке» неплохие, на них интересно смотреть — думаю, это тренерское поражение», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее экс-игрок «Краснодара» назвал везением проигрыш «Спартака» со счетом 0:3.