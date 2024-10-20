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Американский фигурист с русскими корнями рассказал, что испытывает давление

Американский фигурист Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня давление

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Reuters

Американский фигурист Илья Малинин после победы на Гран-при США Skate America заявил, что на него оказывает давление статус чемпиона мира, передает «Советский спорт» со ссылкой на Golden Skate.

«Я горжусь своим катанием сегодня и рад, что смог добиться успеха. Статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление. Нужно научиться с этим справляться», — сказал Малинин.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить чисто четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире, хотя попытки (в том числе и на Олимпийских играх — 2022) совершал представитель Японии Юдзуру Ханю.

Второе место на мировом чемпионате завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Ранее Евгения Медведева опубликовала фото с Малининым.

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