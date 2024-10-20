Дочь Тутберидзе не попала на пьедестал Гран-при США по фигурному катанию

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие сейчас Грузию, не смогли попасть на пьедестал Гран-при США в танцах на льду, заняв четвертое место.

Пара набрала 166,73 балла. Первое место досталось Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании (206,38), вторыми стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (205,63), замкнули тройку сильнейших Оливия Смарт и Тим Дик из Испании (189,44).

Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых также выступили Дэвис и Смолкин еще в составе российской команды.

Ранее Дэвис заявила, что никогда не хотела выступать за США.