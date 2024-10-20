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«Динамо» разгромило «Рубин» в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Рубин» в матче РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромило казанский «Рубин».

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:0.

На четвертой минуте матча счет с пенальти открыл Константин Тюкавин. Под занавес первого тайма 11-метровый реализовал Артур. На 62-й минуте матча Фабиан Бальбуэна довел счет до разгромного, а на 89-й минуте Ярослав Гладышев забил четвертый мяч в ворота «Рубина».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 23 очка. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 15 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 30 очков. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит», имея в активе 29 баллов. На третьей строчке идет московский «Локомотив», набрав 27 очков.

В следующем туре «Динамо» встретится на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Игра состоится 27 октября.

Клуб из столицы Татарстана на выезде померится силами с «Оренбургом». Матч пройдет 27 октября.

Ранее московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ.

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