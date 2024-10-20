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Российский тренер заявил, что «Спартак» не подготовился к игре с «Краснодаром»

Тренер Непомнящий: «Спартак» не подготовился к игре с «Краснодаром»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил разгромное поражение московского «Спартака» от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) тем, что красно-белые не были готовы к матчу, передает «Чемпионат».

«Одна команда подготовилась, несмотря на то что игроки уезжали в сборные, а другая — не очень. Я для себя выяснил: если один-два игрока выпадают из игры, это проблема тренера», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Краснодар» открыл счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит».

Ранее тренера «Спартака» обвинили в том, что он чудит с составом.

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