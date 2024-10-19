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Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения от «Оттавы» в НХЛ

Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения от «Оттавы»

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в столице Канады, завершилась со счетом 4:5 (2:0, 2:3, 1:1).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом матче забил гол и отдал результативную передачу, а вратарь Андрей Василевский отразил 23 броска из 28.

После этой игры у обеих команд в активе по шесть очков. «Оттаве» потребовалось для этого провести пять встреч, а «Тампе» — четыре.

В следующем матче «Лайтнинг» сыграет в гостях против »Торонто Мейпл Лифс». Игра состоится 22 октября и начнется в 2:30 по московскому времени. «Сенаторз» также в гостях сразятся с «Ютой». Эта встреча пройдет 23 октября. Стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступали в том сезоне три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Кучеров повторил редкий рекорд в НХЛ 1922 года.

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Хоккей. НХЛ
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