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Две россиянки сыграют в финале турнира в Нинбо

Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо

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Global Look Press

Две российские теннисистки Мирра Андреева и Дарья Касаткина сыграют в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском городе Нинбо.

Этот финал станет 34-м, в котором примут участие две спортсменки из России. Последний раз это происходило в июле, где в финале турнира в Румынии Андреева победила представлявшую на тот момент Россию Элину Аванесян. Позднее она сменила гражданство на армянское.

В рейтинге WTA 17-летняя Андреева занимает 19-е место, а 27-летняя Касаткина — 11-е. сыграют две российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, и ее соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина.

Действующая чемпионка турнира в Нинбо — Онс Жабер из Туниса, которая досрочно завершила этот сезон. В финале прошлого года она обыграла россиянку Диану Шнайдер со счетом 6:2, 6:1.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Шнайдер и Андреева в финале уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

Ранее российская теннисистка выиграла парный турнир в Ухане.

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