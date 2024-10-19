Экс-тренер призвал забыть о сбежавшем из КХЛ хоккеисте

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров заявил, что стоит забыть о сбежавшем из «Сочи» хоккеисте Михале Криштофе. Слова специалиста приводит «Чемпионат».
«Не стоит обращать на это какое-то огромное внимание. Убежал не Уэйн Гретцки и не Яромир Ягр, а человек, чью фамилию без справочника не выговоришь. Какой-то непонятный персонаж. О нем давно пора забыть», — заявил Назаров.
17 октября сообщалось, что Криштоф самовольно покинул «Сочи» после окончания тренировки.
В тот же день он стал игроком швейцарского «Лангнау», несмотря на действующее соглашение с клубом КХЛ.
В клубе также отметили, что осуждают такое поведение игрока и планируют действовать в соответствии с регламентом лиги.
Ранее в КХЛ заявили о политически мотивированной позиции Международной федерации хоккея.