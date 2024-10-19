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Экс-тренер призвал забыть о сбежавшем из КХЛ хоккеисте

Назаров о Криштофе: из КХЛ сбежал не Гретцки и не Ягр, а непонятный персонаж

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров заявил, что стоит забыть о сбежавшем из «Сочи» хоккеисте Михале Криштофе. Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Не стоит обращать на это какое-то огромное внимание. Убежал не Уэйн Гретцки и не Яромир Ягр, а человек, чью фамилию без справочника не выговоришь. Какой-то непонятный персонаж. О нем давно пора забыть», — заявил Назаров.

17 октября сообщалось, что Криштоф самовольно покинул «Сочи» после окончания тренировки.

В тот же день он стал игроком швейцарского «Лангнау», несмотря на действующее соглашение с клубом КХЛ.

В клубе также отметили, что осуждают такое поведение игрока и планируют действовать в соответствии с регламентом лиги.

Ранее в КХЛ заявили о политически мотивированной позиции Международной федерации хоккея.

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