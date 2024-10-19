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«Спартак» хочет продать одного из российских футболистов

«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить игрока зимой

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ФК «Спартак»

Московский «Спартак» готов отпустить полузащитника команды Антона Зиньковского в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что красно-белые уже занимаются поиском новой команды для футболиста. Ранее он не попал в заявку на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против трансфера игрока.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел 11 матчей, в которых отдал три голевые передачи.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0.

«Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков и пропустив вперед на два балла петербургский «Зенит», который свой матч 12-го тура уже сыграл. «Быки» в прошлом туре РПЛ разгромили подмосковные «Химки» со счетом 4:0.

Ранее главного тренера «Спартака» Деяна Станковича обвинили в отсутствии философии.

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