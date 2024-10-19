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«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Встреча, которая состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начнется в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0.

«Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков и пропустив вперед на два балла петербургский «Зенит», который свой матч 12-го тура уже сыграл. «Быки» в прошлом туре РПЛ разгромили подмосковные «Химки» со счетом 4:0.

Ранее главного тренера «Спартака» Деяна Ранее Станковича обвинили в отсутствии философии.

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