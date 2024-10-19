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Дзюбу назвали угасшей звездой

Кавазашвили заявил, что Дзюба еще недолго будет играть на высшем уровне

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ФК «Акрон»

Бывший вратарь СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что российскому нападающему тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе недолго осталось играть на высшем уровне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сегодня есть у «Акрона» [талантливые] игроки, но чтобы сказать — «звезды» — у них никого нет, кроме угасшей звезды в лице Артема. Поэтому им сложно будет, если «Акрон» выдержит сезон и не вылетит из РПЛ, то это, видимо, за счет огромных, огромных возможностей, которые может показать боевая команда», — заявил он.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Позднее издание «РБ Спорт» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что форвард сумел избежать серьезной травмы. Причиной его боли в ноге мог стать обычный мышечный спазм.

Ранее в «Зените» поддержали любовь Максима Глушенкова к пиву.

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