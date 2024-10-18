Путин возобновит спортивные парады на Красной площади

Президент России Владимир Путин поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади в 2025 году. Предложение поступило на спортивном форуме, который сегодня проходит в Уфе.

Отмечается, что инициатором идея выступила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Президент поручил министру спорта Михаилу Дегтяреву проработать вопрос организации.

Ранее Путин заявил, что поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России.

Он выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

До 7 ноября Поздняков, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Ранее российская спортсменка сказала, что ей неинтересны внутренние соревнования.