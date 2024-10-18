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«Барселона» перевела мошеннику €1 млн

«Барселона» перевела мошеннику €1 млн

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Каталонская «Барселона» передала мошеннику, который представился агентом Роберта Левандовского, €1 млн, передает Relevo.

Инцидент произошел в 2022 году. Мошенник связался с клубом под именем агента игрока Пини Захави. Он попросил перевести деньги на кипрский счет в качестве комиссии.

Каталонский суд перевел деньги, но банк заблокировал операцию, посчитав ее сомнительной. «Барселона» связалась с Захави, он рассказал, что не просил каталонцев отправить ему денежные средства. «Барселона» вернула сумму перевода, обратившись в банк.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, набрав 24 очка. Второе место занимает мадридский «Реал», имея в активе 21 балл. На третьей строчке идет мадридский «Атлетико», имея в активе 17 очков.

В следующем матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Севильей». Встреча пройдет 20 октября.

Ранен знаменитый футболист раскритиковал «Барселону» за поведение руководства.

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