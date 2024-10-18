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Теннисист Рублев рассказал, что ему грозила ампутация яичка

Теннисист Рублев: я чуть не лишился яичка

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Yves Herman/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев на пресс-конференции турнира в Стокгольме рассказал, что чуть не лишился яичка.

«Я чуть не лишился яичка. Говорят, что есть всего 5-6 часов, если там возникает проблема с кровотоком — а потом ампутация. Я почему-то решил поехать в больницу, как только у меня появились странные ощущения», — сказал Рублев.

Ранее Рублев рассказал, что ему грозила ампутация, но не уточнил часть тела.

18 октября Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Стокгольме со швейцарцем Стэном Вавринкой. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

В матче 1/8 финала Рублев обыграл представителя Франции Александра Мюллера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1. Рублев сделал шесть эйсов и не допустил двойных ошибок.

Ранее Рублев проиграл 65-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

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