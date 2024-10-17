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Путин словами «краев не чуют» оценил коммерциализацию детского спорта

Путин высказался против коммерциализации детского спорта в России

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Алексей Никольский/РИА Новости

В России необходимо пресечь коммерциализацию детского спорта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшем в Уфе, сообщает РИА Новости.

Глава государства в ходе совещания обратил внимание, что в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родителям приходится тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях.

«В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно», — сказал он.

По словам российского лидера, с этим нужно «разобраться как следует».

Он также отметил, что родители «в определенных случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании».

«Но меру надо знать во всем, у нас подчас меры никто (не знает. — «Газета.Ru»), краев не чует и не чувствует. Вот в чем все дело», — добавил президент.

17 октября Путин прилетел в Уфу, в аэропорту его встретил глава региона Радий Хабиров. Президент побывал в центре фехтования в Уфе, принял участие в международном форуме «Россия — спортивная держава», а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

В этот же день президент РФ заявил, что власти будут прилагать усилия для повышения доступности занятий спортом у граждан.

Ранее Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию спорта.

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