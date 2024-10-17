Стали известны главные претенденты на приз Golden Boy

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым в списке претендентов на приз, который вручается Tuttosport лучшему молодому игроку года в Европе — Golden Boy.

Помимо испанца, в топ-5 вошли футболисты французского «ПСЖ» Жоау Невеш и Уоррен-Заир Эмери, полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и одноклубник Ямаля защитник Пау Кубарси. Звездный новичок «Реала» Эндрик занял в списке 23-е место.

13 октября сообщалось, что Ямаль избежал серьезной травмы в поединке Лиги наций с национальной командой Дании.

В 2023 году Golden Boy получил Джуд Беллингем, став первым победителем в истории «Реала». В голосовании он обошел Джамала Мусиалу из «Баварии», Флориана Вирца из «Байера» и Расмуса Хейлунда из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков может стать тренером.