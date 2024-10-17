Путин назвал своего кандидата на пост главы ОКР

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает выдвижение кандидатуры министра спорта России Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом он сообщил на презентации новых спортивных объектов.

«В целом, я поддерживаю», — сказал Путин.

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. Министр спорта России выразил готовность.

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России.

Он выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

До 7 ноября Поздняков, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что считает себя идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.